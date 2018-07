Hollywood-Star Eli Roth (46) ist wieder Single! Der erfolgreiche Schauspieler hatte vor rund vier Jahren seine Freundin und Kollegin Lorenza Izzo in Chile geheiratet. Nun ist die noch relativ junge Ehe offenbar komplett am Ende. Das bestätigte der "Inglourious Basterds"-Star nun selbst via Social Media. Inzwischen habe Eli sogar schon die finalen Scheidungspapiere eingereicht, wie diverse amerikanische Medien verlauten ließen.

TMZ liegen seit Montag die Scheidungsdokumente vor, die das Ehe-Aus der einstigen Turteltauben besiegeln. Auf Instagram postete der Regisseur ein emotionales Statement, um seine Follower in Sachen Partnerschaft auf den neuesten Stand zu bringen: "Wir haben aus Liebe und vollstem Respekt entschieden, uns voneinander zu trennen. Wir hatten eine unglaubliche Reise zusammen, wir lieben uns immer noch und werden beste Freunde bleiben. Für die sechs gemeinsamen Jahre sind wir sehr dankbar [...]. Wir hoffen, auch in Zukunft weiterhin gemeinsam kreativ arbeiten zu können, und trennen uns endgültig, damit wir uns verdammt noch mal nicht umbringen", scherzte er.

Bevor Eli 2012 seine Lorenza kennen und liebe lernte, war er für eine kurze Zeit mit dem verstorbenen Supermodel Peaches Geldof (✝25) liiert gewesen. Damals war sogar gemunkelt worden, dass die beiden den Schritt vor den Traualtar wagen. Doch es sollte anders kommen: Während Peaches in ihrem Ehemann Thomas Cohen (28) die große Liebe fand, traf Eli seine nun baldige Ex-Frau.

Instagram / Realeliroth Eli Roths und Lorenza Izzos Trennungs-Statement

Anzeige

John Sciulli/Getty Images for Nasty Gal Lorenza Izzo und Eli Roth in LA 2016

Anzeige

John Shearer/Getty Images for EW Peaches Geldof und Eli Roth im Juli 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de