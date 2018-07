Elmarie Wendel dürften die Zuschauer vor allem aus "Hinterm Mond gleich links" kennen. In der amerikanischen Sitcom aus den 1990er-Jahren war die Schauspielerin fünf Jahre lang regelmäßig als Mamie Dubcek neben Joseph Gordon-Levitt (37) zu sehen. Außerdem war sie eine erfolgreiche Broadway-Musicaldarstellerin und tratt in zahlreichen Stücken wie "Annie" auf. Als Synchronsprecherin begeisterte sie in der Originalfassung des Animationsfilms "Der Lorax" in der Rolle der Tante Grizelda. Jetzt trauert die Film- und Fernsehwelt um ein Teil ihrer Gemeinschaft, denn im Alter von 89 Jahren starb Elmarie!

Die genauen Todesumstände sind bisher nicht bekannt. Dafür bestätigte ihre Tochter J.C. Wendel die traurige Nachricht auf ihrem Instagram-Account und gedachte Elmarie auf liebevolle Weise: "Ruhe in Frieden. Du warst eine großartige Mutter und eine knallharte Frau."

"Hinterm Mond gleich links"- Co-Star Jim Beaver war von diesen Neuigkeiten entsetzt und äußerte sein Mitgefühl auf Twitter: "Ich habe gerade von ihrer Tochter J.C. erfahren, dass meine Freundin und meine Kollegin gestorben ist. Sie war wild, lustig, liebenswert und schrecklich süß."

Getty Images Der Cast von "Hinterm Mond gleich links"

Frederick M. Brown/Getty Images Elmarie Wendel, Schauspielerin

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for National Geographic Channels Jim Beaver auf einer Premiere in West Hollywood



