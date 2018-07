Sie erinnert sich an ihr öffentliches Paar-Debüt mit Tom Kaulitz (28)! Heidi Klum (45) scheint immer noch total verknallt zu sein: Angetan hat es ihr der Tokio Hotel-Gitarrist wahrscheinlich schon seit Anfang April – den ersten Turtel-Auftritt auf dem roten Teppich gab es allerdings erst im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes. An dieses Date denkt das berühmte Model jetzt zurück: Oben ohne und umgeben von Herzchen widmet sie ihrem Schatz einen weiteren Post im Netz!

"Ich träume von Cannes, Mai 2018", untertitelte Heidi das romantische Selfie von sich auf Instagram. Auf dem Foto ist das Mannequin ungeschminkt zu sehen, ihre langen Haare bedecken den nackten Oberkörper. Ein weiteres Mal beweist die 45-Jährige damit, dass sie nicht viel Make-up braucht, um attraktiv zu sein – das gefällt sicherlich auch demjenigen, der mit ihr vor zwei Monaten in Cannes war. Paparazzi erwischten sie und Tom in der südfranzösischen Stadt leidenschaftlich knutschend und während des Trips waren sich die beiden offenbar einig: Sie wollen öffentlich zu ihrer Beziehung stehen.

Seit einigen Monaten finden sich immer wieder derartige Liebesbeweise auf den Social-Media-Kanälen der Bergisch Gladbacherin. Regelmäßig teilt sie süße Pärchenfotos und kürzlich sogar einen Clip des 28-Jährigen, wie er oben ohne Gitarre spielt. Was sagt ihr zu Heidis neuestem Pic? Stimmt in der Umfrage ab!

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Felipe Ramales / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in einem Eisladen in New York

