Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) turteln auf dem roten Teppich! Das Topmodel und der Tokio Hotel-Star überraschten ihre Fans schon vor einigen Wochen mit eindeutigen Paparazzi-Fotos. Auch in den sozialen Netzwerken ließ die Vollblutmama ihre Follower schon an ihrer neuen Liebe teilhaben. Jetzt gaben die Germany's next Topmodel-Moderatorin und ihr 16 Jahre jüngerer Lover ihr Pärchendebüt auf der amfAR-Gala – und hätten dabei wohl kaum verliebter wirken können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de