Zwar hat Philipp Stehler (30) in Pamela Gil Mata bei Bachelor in Paradise seine Partnerin gefunden, dafür musste der Berliner aber eine andere Partie ziehen lassen: Carina Spack. Die Kuppelshow-Teilnehmerin bekundete im Laufe der Sendung ebenfalls Interesse an dem Gym-Liebhaber. Wegen dessen unklarer Aussagen flossen bei der Blondine sogar bittere Tränen: Im Promiflash-Interview gestand Phil jetzt, wie sehr ihn diese Szenen im Nachhinein mitgenommen haben.

MG RTL D / Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de