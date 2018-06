Für gewöhnlich zeigt Carina Spack nicht die größten, ungezwungenen Emotionen vor laufenden TV-Kameras. Doch in der heutigen, letzten Folge von Bachelor in Paradise brach die toughe Powerfrau in Tränen aus. In der vergangenen Woche überreichte ihr Auserwählter Philipp Stehler (30) seine Rose seinem Dauerflirt Pamela Gil Marta. Für Carina ein Schlag in die Magengrube – immerhin wollte sie unbedingt die Blume von Philipp!

Dieser Wunsch kam nicht von Ungefähr: Der durchtrainierte Sonnyboy hatte Carina mit seinen strahlend blauen Augen ganz schön um den Finger gewickelt und damit Pam zwischenzeitlich links liegen gelassen. Dennoch ergatterte die brünette Beauty das dornige Gewächs. Zu viel für die Industriekauffrau! Bei Show-BFF Evelyn Burdecki ließ sie ihren Emotionen freien Lauf: "Das tut echt so weh", schluchzte sie, während ihr dicke Krokodilstränen die Wangen hinunterkullerten.

Doch Carina hatte keine Zeit für Trübsal blasen: Ein weiterer Anwärter stand schon auf Abruf! Muskelmann Sebastian Fobe (32) schien Interesse an der Blondine gefunden zu haben und wollte mit ihr den nächsten Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen: "Lass uns einfach abseits der Gruppe runterfahren, entspannen, uns gegenseitig dissen", versuchte er seine Herzdame zu überzeugen. "Na gut, dann machen wir das, einfach ein bisschen beim Dreamdate abhängen", willigte die Recklinghäuserin ein.

