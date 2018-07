Seit Sonntagabend ist es offiziell: Mesut Özil (29) ist ab sofort nicht mehr Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nachdem er in der Vergangenheit für sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (64) in der Kritik stand und in diesem Zuge auch für das frühe WM-Aus des DFB-Teams verantwortlich gemacht wurde, hatte sich der Kicker zu diesem folgenschweren Schritt entschieden. Nun meldete sich einer seiner ehemaligen Mannschaftskollegen zu Wort – mit lieben Worten und einem Throwbackpic!

Jérôme Boateng (29) hatte immer eine schöne Zeit beim DFB zusammen mit seinem Rasenkumpel Özil. Das lässt zumindest der fröhliche Schnappschuss der beiden vermuten, den der FC Bayern-Star nur einen Tag nach dem Rücktritt seines Freundes postete. Zu sehen ist der Moment, in dem die deutschen Kicker 2014 auf der Berliner Fanmeile für ihren Weltmeistertitel gefeiert wurden. Dazu kommentierte Jérôme: "Es war mir eine Freude, mein Bruder!" Dahinter fügte er noch die Hashtags #U21Europameister2009 und #Weltmeister2014 hinzu, die beiden Titel, die Mesut und Jérôme gemeinsam erreicht hatten.

Auch von seiner Liebsten Amine Gülse (25) erhielt Mesut in den vergangenen Stunden eine Menge Unterstützung. Sie bekannte sich ebenfalls auf Social Media zu ihrem Freund und schrieb: "Ich bin immer bei dir, ich bin sehr stolz auf dich." Seine übrigen Ex-Mitspieler hielten sich mit Statements zu seinem DFB-Aus bis jetzt noch zurück.

Instagram / jeromeboateng Mesut Özil und Jérôme Boateng, Fußballer

Facebook / Mesut Özil Fußballer Mesut Özil und Jérôme Boateng

Instagram / m10_official Mesut Özil (rechts) und seine Freundin Amine Gülşe im Juli 2018

