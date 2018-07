Beistand auch in schweren Zeiten! Mesut Özil (29) äußerte sich am Wochenende erstmals zu seinem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (64). Der kritisierte Auftritt des Fußballers wurde von Fans auch immer wieder als Grund für die harte Schlappe der Nationalmannschaft bei der WM in Russland gesehen. Dagegen wehrte er sich in einem langen Statement und erklärte sogar seinen Rücktritt aus dem deutschen Team. Seine Freundin Amine Gülse (25) stellte jetzt öffentlich klar, dass sie trotz allem hinter ihrem Liebsten stünde.

"Ich bin immer bei dir, ich bin stolz auf dich, meine Liebe", postete die 25-Jährige auf Instagram. Dazu machte sie nicht nur das vierseitige Statement von Mesut öffentlich, sondern auch ein Pärchen-Pic der beiden. Die Türkin will der Welt offensichtlich zeigen, dass sie die Worte und die Entscheidung des 29-Jährigen teilt und ihm auch weiterhin den Rücken stärken will.

Bereits kurze Zeit nach der WM-Pleite machte auch Mesut auf Instagram klar, dass seine Amine sein wichtigster Halt in seinem Leben ist: "Danke, dass du immer für mich da bist. Du bringst mich zum Lächeln, auch wenn es in meiner Welt drunter und drüber geht."

Catherine Ivill/Getty Images Mesut Özil, deutscher Nationalspieler

Instagram / m10_official Amine Gülse und Mesut Özil

Instagram / gulseamine Mesut Özil und Amine Gülşe

