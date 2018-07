Er wäre heute mit Sicherheit stolz auf sie! Ariana Grande (25) gilt aktuell zweifelsohne als eine der erfolgreichsten und populärsten Sängerinnen: 21 Platinschallplatten und über 120 Millionen Insta-Follower sind dafür ein Beweis. Ihre Fans hält die "Into You"-Interpretin regelmäßig mit privaten Einblicken, wie zum Beispiel ganz vielen verliebten Schnappschüssen mit ihrem Verlobten Pete Davidson (24), bei Laune. Jetzt rückt allerdings ein anderer Mann in den Fokus – Aris verstorbener Großvater.

Am Sonntag postete das Stimmwunder zwei Schnappschüsse von ihrem Opa Frank auf Instagram, die sicher einige User zu Tränen rührte. Auf einem der Fotos ruht Ariana an seinem Krankenbett, der zweite Upload zeigt ihn an der Seite seiner Frau Marjorie. "Ich vermisse und liebe dich, mein bester Freund für immer und dann noch ein bisschen länger", kommentiert seine Enkelin diese emotionalen Momentaufnahmen und zeigt damit ganz offen, wie nah sie dem Papa ihrer Mutter Joan stand. Am 22. Juli 2014 verstarb der Ex-Soldat mit 90 Jahren an den Folgen an einer Krebserkrankung.

Ein Verlust, der Ariana verständlicherweise sehr aus der Bahn warf. Kurz nach seinem Tod brach die damals 21-Jährige während eines TV-Interviews mit "Good Morning America" in Tränen aus, twitterte anschließend: "Wenn ihr alle nur wüsstet, wie toll er war. Mein Herz schmerzt so sehr, es ist mehr als nur gebrochen." Der Schock ist nach mittlerweile vier Jahren überwunden, doch die Liebe zu ihrem Opi offensichtlich noch so stark wie eh und je!

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Pete Davidson im Juni 2018

arianagrande / Instagram Ariana Grandes Großeltern Frank und Marjorie

Frederick M. Brown / Getty Images Ariana Grande bei ihrer Ankunft bei den American Music Awards 2016 in Los Angeles

