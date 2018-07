Was Nadine Klein (32) wohl alles für ihren Traumkörper tut? Aktuell sucht die schöne Wahlberlinerin als neue Bachelorette im TV nach der großen Liebe. Und schon die erste Nacht der Rosen bewies: Nadine hat den Männern in puncto Shape so Einiges zu bieten! Ihr traumhaftes Kleid in Weiß schmiegte sich perfekt an die weiblichen Rundungen der Rosenlady. Aber wie schafft sie das nur, so knackig auszusehen? Jetzt hat Nadine ihr Body-Secret im Netz verraten!

In ihrer Instagram-Story durften die Fans der schönen Bachelorette einige Fragen stellen. Natürlich auch mit dabei: Wie schafft es Nadine eigentlich, in Form zu bleiben? Da steckt tatsächlich kein großes Work-out-Geheimnis oder Diätrezept dahinter, wie die 32-Jährige offenbarte. "Ich esse, worauf ich Lust habe. Als Ausgleich mache ich dann zwei bis drei Mal die Woche Sport im Fitnessstudio und ab und an Tanzworkshops. Laufen hasse ich hingegen", war Nadines einfache Erklärung. Auf eine Runde joggen sollten die verbliebenen Rosenanwärter ihre Traumfrau also besser nicht einladen.

Dass Nadines Aussage über ihr Essverhalten nicht einfach nur dahergesagt ist, zeigt ihr Instagram-Account. Auf einigen Fotos entpuppt sich die einstige Bachelor-Kandidatin nämlich tatsächlich als echtes Schleckermaul. Eine Portion Pommes hier, eine Waffel mit extraviel Schokoladensoße da – Nadine scheint ihr Leben kulinarisch in vollen Zügen zu genießen. Für solche Leckereien geht Frau doch gerne ab und an ins Gym.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Brian und Bachelorette Nadine

Instagram / nadine.kln Nadine Klein in Los Angeles

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Bachelorette 2018

