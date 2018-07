Eigentlich möchte Janni Hönscheid (27) ihren Followern mit einem Schnappschuss nur ihr neues Fahrrad zeigen. Mit dem Gefährt begeben sich die Profisurferin, ihr Verlobter Peer Kusmagk (43) und Sohnemann Emil-Ocean ab jetzt regelmäßig auf Familienausflug. Der Sprössling des freiheitsliebenden Paares sitzt dabei nicht wie üblich im Kindersitz hinter der Fahrerin, sondern im kleinen Wagen vor ihr. Eine tolle Alternative, die allerdings von einem wichtigen Aspekt überschattet wird: Emil-Ocean trägt keinen Fahrradhelm! Genau das machen Jannis Follower ihr jetzt zum Vorwurf.

Auf Instagram beschreibt die stolze Mama die ersten Raderfahrungen ihres Sohnes: "Emil-Ocean liebt es, hängt lässig den Arm zur Seite raus, fühlt den Wind um seine Ohren. [...] Und ich habe ihn gut im Blick und bleibe ganz nebenbei in Bewegung." Dass Janni immer ein Auge auf den kleinen Mann werfen kann, reicht ihren Followern allerdings nicht. Emil-Oceans helmloses Köpfchen bereitet den meisten Fans Sorgen. "Ein Helm kann unter Umständen leben retten", "Bitte zieht euch Helme an" oder "Als Eltern haben wir die Pflicht, uns um unsere Kinder zu kümmern", lauten die beunruhigten Kommentare.

Die lässt die junge Mutter nicht unbeantwortet. "Ihr solltet die Entscheidung von anderen Eltern tolerieren: Es geht darum, auf Kinder aufzupassen und nicht darum, die Verantwortung an Versicherungen abzugeben." Auf den riesigen Radwegen in Potsdam halten Janni und Peer die schützende Kopfbedeckung nicht für notwendig, in der Innenstadt sehe das vielleicht auch anders aus. Über allem steht für das Paar: Sie wollen Emil-Ocean nicht in seiner Freiheit in der Natur einschränken.

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid mit Emil-Ocean in Berlin

Anzeige

Instagram / janniundpeer Moderator Peer Kusmagk und Surferin Janni Hönscheid mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Anzeige

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean, Sohn von Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de