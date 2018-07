Hat er endlich sein Glück gefunden? Bei dem einstigen Bachelor und Bachelor in Paradise-Teilnehmer Oliver Sanne (31) hat es in der Vergangenheit noch nicht so mit der großen Liebe klappen wollen. So suchte er bereits zwei Mal vergeblich nach seiner Traumfrau im TV. Seine letzte Beziehung zerbrach erst im September 2017. Doch nun soll Oli wieder bis über beide Ohren verliebt sein!

Diese süße Neuigkeit verriet der 31-Jährige dem Onlineportal vip.de. "Ja, es stimmt. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt. Mehr möchte ich aber dazu noch nicht sagen", hüllte sich der Fitnessliebhaber etwas in Schweigen. Seine Angebetete wohne zwar nicht in Düsseldorf, teile aber dieselbe Leidenschaft zum Sport. Mit der unbekannten Blondine hatte sich Oli zuletzt auch auf seinem Social-Media-Kanal gezeigt.

Um welche Schönheit es sich hierbei handelt, ist noch nicht bekannt. Doch eins scheint klar – der Bachelor von 2015 hat ein deutliches Beuteschema: Denn auch seine Ex-Freundinnen Liz Kaeber (25) und Vivien Konca (24) sind blond.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / oliver_sanne_official Oliver Sanne, TV-Star

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Vivien Konca und Oliver Sanne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de