Niemand Geringeres als die deutsche Stardesignerin Jette Joop (50) ist demnächst mit einer eigenen Sendung im TV zu sehen! Schon seit längerem ist bekannt, dass die namhafte Modemacherin im neuen Doku-Format "Jung, weiblich, Boss!" vor der Kamera stehen wird. Dabei unterstützt sie junge Frauen bei der Existenzgründung. Jetzt wurde der Starttermin offiziell bestätigt und weitere Details zur Show bekannt gegeben!

Ab 6. August heißt es montags immer einschalten! Wöchentlich um 20:15 Uhr wird die neue Sendung mit Jette Joop auf RTL II über die TV-Bildschirme flimmern. Worum geht's genau? In der Show werden acht Business-Ladys beim Schritt in die Selbstständigkeit begleitet. Als Unternehmerin mit über 20 Jahren Erfahrung wird Jette den Frauen bei ihren jeweiligen Vorhaben mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Es wäre toll, wenn unser Format 'Jung, weiblich, Boss!' dazu beitragen würde, dass mehr Frauen sich trauen, auch in die Gründung zu gehen", erklärte die Designerin gegenüber dem Privatsender.

Von Kosmetiksalon über ein Fashion-Label bis hin zu Smoothie-Bowls für den Supermarkt: Jede Teilnehmerin des Reality-Formats verfolgt ihre ganz eigene Idee. Wenn es um das Thema Firmengründung geht, ist die Tochter von Wolfgang Joop (73) jedenfalls die perfekte Ansprechpartnerin. Bereits 1996 rief sie ihr eigenes erfolgreiches Unternehmen ins Leben, das heute unter dem Namen Jette GmbH bekannt ist.

P.Hoffmann/WENN.com Jette Joop bei einem Fashion-Event in Berlin

Anzeige

RTL II Jette Joop und die Teilnehmerinnen von "Jung, weiblich, Boss!"

Anzeige

Matthias Nareyek / Getty Images Jette und Wolfgang Joop bei der Berlin Fashion Week 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de