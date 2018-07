Die Amigos sind absolute Rekordjäger! Mit ihren Hits stehen die beiden Brüder bereits seit Jahrzehnten auf der Bühne – und auch ihr aktuelles Album "Zauberland" war wieder einmal ein großer Erfolg: Die Platte erschien bereits im vergangenen Jahr und stürmte direkt an die Spitze der deutschen Charts! Damit landeten Bernd und Karl-Heinz Ulrich bereits ihre neunte Nummer-1-Platte und sind zumindest in Deutschland erfolgreicher als Weltstars wie Bon Jovi oder Michael Jackson (✝50). Jetzt verrieten die Schlagerstars, was ihren Erfolg ausmacht!

Im Interview mit SchlagerPlanet gaben sich die Brüder gewohnt entspannt und bodenständig. "Ich denke, dass wir ziemlich Fan-nah sind", meinte Bernd auf die Frage nach ihrem persönlichen Erfolgsgeheimnis. Eines ihrer Markenzeichen sei außerdem, dass sie nicht nur die "heile Welt" besingen. Stattdessen wollen sie mit ihren Songs auch nachdenklichere Töne anstimmen und über Themen wie Tod oder Obdachlosigkeit sprechen: "Wir singen über die alltäglichen Dinge, die die Menschen beschäftigen. Und unsere Fans danken uns das", so der Sänger.

Bernd und Karl-Heinz wollen die Menschen allerdings nicht nur durch ihre Musik wach rütteln: Sie engagieren sich auch seit vielen Jahren als Botschafter für den Weißen Ring, der sich gegen Kindesmisshandlung einsetzt. Gerade bei Tabuthemen könne ihre Musik aber helfen, den Stein ins Rollen zu bringen: "Wenn Leute aus dem Publikum hören, dass wir darüber singen, wächst das Vertrauen und das Schamgefühl wird überwunden", fügte Bernd hinzu.

Matthias Rietschel/GettyImages Die Amigos, Schlagerstars

Patrick Hoffmann/WENN Die Amigos beim SMAGO Award 2014

Michael Gruber/Getty Images Die Amigos auf der Bühne im Dezember 2017 in Graz

