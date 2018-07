Heute heißt es Sänger gegen Sänger! Bei Schlag den Star bekämpfen sich diese Woche Gil Ofarim (35) und Pietro Lombardi (26) in zahlreichen lustigen Spielen, in denen sich die Duellanten in Fitness, Geschick und Köpfchen messen müssen. Am Ende kann der Gewinner mit 50.000 Euro nach Hause gehen. Aber welcher Musiker hat bessere Karten auf den Sieg? Gil räumt seinem Kontrahenten gute Chancen ein – wenn er DIESE Geheimwaffe einsetzt!

Laut Gil sei Pietros größter Trumpf seine unverblümte Art: "Das Gefährliche an ihm ist, dass das, was er von sich gibt, dich so zum Lachen bringt, dass es dich völlig aus der Bahn wirft", erklärte der Ex-Let's Dance-Sieger gegenüber Promiflash. Der Noch-Ehemann von Sarah Lombardi (25) muss also nur er selbst sein, um gegen Gil zu gewinnen. Der Käppie-Träger hat aber noch weitere Skills: Bei einem Kartenspiel vor der Aufzeichnung der Show habe Pietro gewonnen, weil er geschummelt habe, plauderte der 35-Jährige aus: "Er hat mich fertiggemacht, aber er hat es auch zugegeben. Er war ehrlich."

Pietro präsentierte sich gegenüber seinem Gegner auch in einem anderen Fall als wahrer Sportsmann: "Gleich am Anfang, in einem der ersten Spiele, hatte ich mir den Zeh gebrochen. Aber er hat es nicht zu seinem Vorteil genutzt. Er ist fair geblieben." Hättet ihr gedacht, dass Pie Gil so gefährlich werden könnte? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Becher/WENN.com Gil Ofarim beim Kölner Treff im April 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images; WENN Pietro Lombardi und Gil Ofarim, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de