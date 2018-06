Schlag den Star flimmert endlich wieder über die TV-Bildschirme! Über ein Jahr mussten die Zuschauer auf die Marathon-Gameshow verzichten. ProSieben nahm stattdessen den Formatableger Schlag den Henssler ins Programm. Doch in wenigen Wochen wird der Wettbewerb mit zwei brandneuen Episoden ins Fernsehen zurückkehren. Der Sender gab nun bereits bekannt, welche Promis an diesen Abenden gegeneinander antreten werden: Und vor allem die ersten Gegner haben es in sich!

Besonders für die weiblichen Zuschauer hält die brandneue "Schlag den Star"-Folge ein echtes Highlight parat: Keine Geringeren als die beiden Musiker Pietro Lombardi (25) und Gil Ofarim (35) werden sich laut einer offiziellen Pressemitteilung in spannenden Spielen rund um Fitness, Geschick und Köpfchen messen. Dabei winkt ihnen nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Gewinn von satten 50.000 Euro. Die Zuschauer können bei dem spannenden Wettkampf am Donnerstag, den 26. Juli um 20:15 Uhr mitfiebern und ihrem Favoriten die Daumen drücken. In einer weiteren Folge am 9. August werden sich zudem Schauspieler Ralf Möller (59) und Komiker Faisal Kawusi (26) gegenübertreten.

"Schlag den Star" ist dafür bekannt, bis spät in die Nacht zu senden. Die letzte Show stellte mit dem Duell von Lena Gercke (30) und Lena Meyer-Landrut (27) einen bisherigen Rekord auf: Erst um 2:10 Uhr konnte die Chartstürmerin die Competition für sich entscheiden.

