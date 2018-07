Kompensiert er seinen gekränkten Stolz nun mit einer fiesen Klatsche gegen Rosenlady Nadine Klein (32)? In der gestrigen Folge der beliebten Kuppelshow konnte Manuel Dichtl die Bachelorette nicht von sich überzeugen und musste sich seinen Konkurrenten in der zweiten Nacht der Rosen geschlagen geben. Für den selbstbewussten Botox-Fan eine herbe Enttäuschung, die er offenbar nicht einfach so auf sich sitzen lassen will: Manuel holt nun zum Gegenschlag aus – und stichelt im Netz gegen Nadine!

In seiner Instagram-Story teilte der 38-Jährige nun ein Bild der Singlelady, das sie aufgelöst und mit Tränen in den Augen zeigt. Was die Wahlberlinerin so traurig stimmt, wird sich zwar erst in der nächsten Folge zeigen, auf das Mitleid ihres Ex-Liebesanwärters braucht die ausgebildete Musicaldarstellerin aber nicht hoffen. Manuel kommentierte das Pic ganz schadenfroh mit den Worten "Warum heulst du? Selbst schuld". Auch ein "Ciao Bella, Ciao" – ein Zitat aus einem aktuellen Chart-Song – konnte sich der studierte Doktor für Unfallchirurgie nicht verkneifen. Sein Sommerhit des Jahres scheint damit also klar – offensichtlich eine fiese Spitze gegen Nadine.

Wirklich lange wird Manuel aber sicherlich nicht brauchen, um das frühe Aus in der TV-Show zu verkraften. Vor einigen Tagen gab er öffentlich zu, sich nicht ganz im Klaren darüber zu sein, ob Nadine wirklich seinem bevorzugten Typ Frau entspreche. Da kann er ja fast schon von Glück sprechen, dass er sich über diese Frage nach der letzten Nacht der Rosen nun keine Gedanken mehr machen braucht.

