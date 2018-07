Ein kleines Engelchen für Ben! Der deutsche Sänger, der 2002 mit dem Hit "Engel" bekannt wurde, ist Vater geworden. Gemeinsam mit Ehefrau Caro begrüßte er vor drei Monaten schon sein erstes Kind, Söhnchen Neo, auf der Welt. Was die Erziehung betrifft, hat Ben anderen Erstlingseltern sicher Erfahrung voraus. Er arbeitet seit fast zehn Jahren als Moderator der Kindersendung "KiKA Live".

Gegenüber der Berliner Zeitung kommt Ben, der mit Nachnamen Blümel heißt, aus dem Schwärmen über seine kleine Familie und vor seine Liebste gar nicht mehr heraus: "Das war krass. Meine Frau hat das unglaublich gemacht, nachts bekam sie Wehen und morgens war der Kleine da. Ich würde diesen Moment nicht missen wollen." Er habe den größten Respekt vor Müttern und dem, was sie durchmachen, sowie vor den Hebammen.

Caro und Ben sind erst seit letztem September verheiratet. Der Musiker kennt die Mutter seines Sohnes, seit er 14 Jahre alt ist. Nicht nur mit ihr hat er das große Los gezogen, sondern auch mit seinem "Anfängerbaby": "Eigentlich soll man ja dauernd übermüdet sein, das ist bei uns überhaupt nicht so. Der Kleine schläft durch, schreit am Tag höchstens einmal." Man habe am Anfang natürlich Sorge, dass man was falsch macht. Aber als Eltern mache man dann Gott sei Dank instinktiv das meiste richtig.

