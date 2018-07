Sie ist bereit für was Neues! Vor rund vier Wochen gaben Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (32) überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Nach eineinhalb gemeinsamen Jahren geht das ehemalige Bachelor-Traumpaar getrennte Wege – eine Umstellung, die beide erst einmal verkraften müssen. Zu Hause rumsitzen kommt für Clea aber nicht infrage: Die Beauty plant Großes für den Sommer! "Bei mir steht viel Reisen an, also ich werd' wahrscheinlich viel unterwegs sein", verriet die Modeliebhaberin bei der Riani-Show auf der Berlin Fashion Week im Interview mit Promiflash. Wer ihr dabei wohl Gesellschaft leisten wird?

