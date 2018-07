Für ihn war Nadine Klein (32) keine Traumfrau! Momentan sucht die Studentin als Bachelorette vor laufenden Kameras die große Liebe. Bei einigen Männern stellte sie allerdings ziemlich schnell fest, dass die Chemie einfach nicht stimmte. So musste auch Andi Janzen (28) bereits in der zweiten Nacht der Rosen seine Koffer packen. Doch der 28-Jährige ist darüber gar nicht so traurig: "Sie ist eine schöne, attraktive, kluge Frau – keine Frage! Jedoch hat sie obenrum zu wenig Holz vor der Hütte für mich", erklärte er im Promiflash-Interview.

