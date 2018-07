Während des Dschungelcamps war es schon gemunkelt worden, im Februar ließ Kattia Vides (30) dann die Katze aus dem Sack: Die schöne Ex-Bachelor-Kandidatin ist mit dem attraktiven CDU-Politiker Patrick Weilbach (31) liiert. Seit der Bekanntgabe folgte ein offizieller Turteltermin nach dem anderen. Aber warum versteckte Kattia ihr Liebesglück mit dem Blondschopf so lange? Das verriet die kolumbianische TV-Beauty jetzt in einem Interview.

Das Versteckspiel vor und nach Kattias Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hatte einen ganz bestimmten Grund, wie die 30-Jährige im Gespräch mit Bild verriet: Die einstige Kuppelshow-Kandidatin wollte die berufliche Laufbahn ihres Freundes nicht gefährden! "Als die Geschichte damals im Camp rauskam, war es eine schockierende Nachricht für mich. Ich kam anfangs nicht damit klar, weil wir noch nicht soweit waren, uns als Paar der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich wollte nicht, dass es für Patrick zu viel wird. Ich hatte Angst um ihn, Angst, seiner Karriere zu schaden", erklärte Kattia.

Die Sorge schien berechtigt gewesen zu sein, wie Patrick im Interview offenbarte: Einige Kollegen wollten die Beziehung zur Dschungel-Schönheit tatsächlich gegen ihn verwenden! "Es gab Kampagnen von politischen Gegnern gegen mich. Es hat auch jemand das Gerücht gestreut, dass ich aufgrund der Beziehung Ämter verloren hätte. Aber dem war nicht so. Ich habe sie freiwillig abgegeben, das war von langer Hand geplant", berichtete der 31-Jährige. Im Großen und Ganzen seien die beiden aber erleichtert, sich endlich nicht mehr verstecken zu müssen.

WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei der Eröffnung von Jens Büchners Faneteria auf Mallorca

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018

P.Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach beim YOU Summer Festival

