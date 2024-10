Amanda Seyfrieds Tochter ist großer Fan von "Mamma Mia!"

Amanda Seyfried (38) hat verraten, dass ihre siebenjährige Tochter Nina ein großer Fan der Mamma Mia-Filmen ist. Bei der Best Friends Animal Society Gala in New York City erzählte die Schauspielerin gegenüber People, wie sehr ihre Tochter den Film liebt. "Meine Tochter ist besessen", sagte Amanda über Ninas Begeisterung für den Musikfilm und fügte hinzu: "Meine Mutter hat meiner Tochter die Filme gezeigt. [...] Und alle ihre Freunde sind auch besessen. Jetzt fangen sie an, mich als Sophie zu erkennen, was ein bisschen seltsam ist, aber irgendwie auch schön."

Die Leidenschaft ihrer Tochter für "Mamma Mia!" gehe so weit, dass Nina ständig die Songs hören möchte. "Sie fragt mich immer: 'Können wir jetzt 'Mamma Mia!' hören?'", berichtete Amanda. Sowohl der erste Film als auch die Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" stehen bei ihr hoch im Kurs. Dennoch vermutet die Schauspielerin, dass sowohl ihre Tochter als auch die Freunde ihres Nachwuchses können die Handlung des Filmes noch nicht richtig verstehen können. Immerhin besuchen sowohl Nina als auch ihre Freunde gerade erst die zweite Klasse.

Neben ihrer Filmkarriere engagiert sich Amanda gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski für den Tierschutz und die Rettung von Tieren. Sie betont, wie wichtig es ist, Kindern Verantwortung im Umgang mit Tieren zu vermitteln. "Es lehrt meine Kinder so viel über das Leben und Verantwortung tragen zu können", erklärte Amanda dem Magazin. Neben Nina sind die 38-Jährige und der 48-Jährige noch Eltern eines Sohnes, der 2020 das Licht der Welt erblickte.

Der "Mamma Mia"-Cast (v.l.): C. Firth, S. Skarsgård, P. Brosnan, M. Streep und A. Seyfried

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Juni 2023

