Kehrt Meryl Streep für dritten "Mamma Mia"-Teil zurück?

Könnte Meryl Streep (74) etwa als Donna für einen dritten Teil von "Mamma Mia" auf die Leinwand zurückkehren? Auf dem Filmfest in Cannes spricht sie mit Deadline über die Möglichkeit, erneut in ihre Rolle zu schlüpfen. "Natürlich würde ich das machen wollen. Ich glaube, die Menschen lieben [die Filme]", stellt sie klar. An ihrer Motivation mangelt es damit nicht – konkrete Pläne für einen Dreh nennt die Schauspielerin aber noch nicht.

Bei der Umsetzung könnte es allerdings ein Problem geben: Meryls Charakter stirbt im zweiten Teil des beliebten Filmklassikers. Wie kann Donna also wieder zum Leben erweckt werden? "Ich weiß nicht, wie sie es machen werden. Sie haben eine Idee. Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich habe einen Termin in meinem Kalender eingetragen und wir werden bald darüber sprechen", verrät die "Jenseits von Afrika"-Darstellerin. Eine Fortsetzung von "Mamma Mia" könnte damit bald in die Planungsphase gehen.

Meryl war aber nicht auf dem Filmfestival in Cannes, um über ihre künftigen Filmpläne zu sprechen. Sie wurde auf der Veranstaltung mit einer goldenen Palme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Bereits im Vorfeld teilte sie gegenüber Variety ein Statement, wie sehr sie sich über die Auszeichnung freue. "Einen Preis in Cannes zu gewinnen, ist für die internationale Künstlergemeinschaft seit jeher die höchste Errungenschaft in der Kunst des Filmemachens. Im Schatten derer zu stehen, die schon früher geehrt wurden, ist gleichermaßen demütigend und aufregend", sagte sie.

ActionPress Christine Baranski, Meryl Streep und Julie Walters in "Mamma Mia"

Getty Images Meryl Streep in Cannes, 2024

