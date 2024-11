Cher wünscht sich Meryl Streep für "Mamma Mia!" zurück

Cher (78) wünscht sich einen dritten Teil der Musikkomödie "Mamma Mia!". Die Schauspielerin möchte aber nicht alleine zurück auf die Leinwand. Cher äußerte den Wunsch, dass Meryl Streep (75) ebenfalls wieder mitspielen solle. "Ich sage immer wieder: 'Meryl, du musst zurückkommen. Es wird lustig sein. Du wirst eine gute Zeit haben. Du wirst singen können'", teilte Cher vor wenigen Tagen im Interview mit Entertainment Weekly mit.

Die Umsetzung könnte allerdings etwas schwierig werden: Im zweiten Teil starb Meryls Charakter Donna. Dennoch hoffe Cher, dass es eine Möglichkeit für eine Rückkehr der Rolle von Meryl gebe. Cher schlüpfte in der Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" von 2018 in die Rolle von Donnas Mutter Ruby Sheridan. Für Cher sei der Filmdreh eine unglaubliche Erfahrung gewesen. "Ich habe es aus Spaß gemacht, weil Meryl dabei war, und ich sie liebe. Die Vorstellung, dass ich ihre Mutter war, war urkomisch", sagte die Sängerin im Interview.

Meryl selbst äußerte sich bereits vor wenigen Monaten zu ihrer Rückkehr in einer "Mamma Mia!"-Fortsetzung. "Ich weiß nicht, wie sie es machen werden. Sie haben eine Idee. Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich habe einen Termin in meinem Kalender eingetragen und wir werden bald darüber sprechen", verriet die Schauspielerin in einem Interview mit Deadline. Eine Fortsetzung von "Mamma Mia!" mit Meryl wäre also nicht ausgeschlossen.

Getty Images Der Cast von "Mamma Mia! Here We Go Again" auf der Premiere in London, 2018

Getty Images Meryl Streep in Cannes, Mai 2024

