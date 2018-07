Mit Ruhm bekleckert hat sich Pietro Lombardi (26) am Donnerstag nicht. In der Spielshow Schlag den Star trat der Sänger gegen seinen Kollegen Gil Ofarim (35) an. Nach drei Stunden voller Geschicklichkeitsübungen und Sport-Wettstreits musste Pie sich allerdings seinem Kontrahenten geschlagen geben. Während er sich vor der Sendung noch siegessicher zeigte, fehlte ihm dann die Konzentration. Mit den Regeln und Erklärungen tat sich der "Phänomenal"-Interpret ein wenig schwer. Was war nur los?

Für den Unterhaltungsfaktor hat der Papa des kleinen Alessio Lombardi (3) definitiv gesorgt. Tatsächlich bescherte er der Sendung seit längerem mal wieder ein Quotenhoch und lockte laut Quotenmeter 1,81 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm.

Im ersten Spiel sollten die Boys Schrauben aus einem Brett drehen und Pietro verwechselte die Richtung. Auch beim Zusammenbau von Figuren aus Legosteinen fiel es dem Musiker schwer, die Konzentration zu halten. "Ich kann mir das nicht merken, man verunsichert sich voll im Kopf", meinte er währenddessen. War das vielleicht auch der Grund für seine Niederlage? Hatte er womöglich Sorge, das Geld, das er an seine Herzstiftung spenden wollte, nicht zu gewinnen und blockierte deshalb komplett? Angekommen sind die 50.000 Euro trotzdem, denn er bezahlte sie aus eigener Tasche.

Bei Twitter musste Pietro sich ziemlich viel Hate für seinen Auftritt gefallen lassen, doch auch hier hielten seine Fans zu ihm. "Selten jemanden gesehen, der seine Wissenslücken so charmant und witzig verpackt... Ich finde den cool!!" oder "Ihr könnt sagen, was ihr wollt, der Pietro ist einfach authentisch und das zeigt sich vor allem in der Niederlage. Klatscht immer und ist nicht so verbissen", lauteten nur zwei der positiven Kommentare. Mit dem verlorenen Match hat Pietro sich gut abgefunden, wie er bei Instagram erzählte: "Egal, mit Herz dabei sein, ist alles, Leute!"

Promiflash Pietro Lombardi, Sänger

Florian Ebener/Getty Images; WENN Pietro Lombardi und Gil Ofarim, Musiker

P.Hoffmann/WENN.com DSDS-Star Pietro Lombardi beim Milka Osterbrunch in Hamburg

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

Cinamon Red/WENN.com Pietro Lombardi beim RTL-Spendenmarathon in Hürth



