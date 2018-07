Was Tom Kaulitz (28) wohl zu diesem Bild sagt? Seit Monaten turteln sich der Tokio Hotel-Gitarrist und Heidi Klum (45) durch die Schlagzeilen. Mit süßen Auftritten auf dem roten Teppich und romantischen Schnappschüssen in den sozialen Medien präsentieren der Rocker und die Modelmama ihre Liebe inzwischen ganz offen. Nun veröffentlichte die Blondine ein weiteres fröhliches Selfie im Netz: Doch an ihrer Seite strahlt nicht ihr derzeitiger Lover, sondern ihr Ex-Freund und Kindsvater Flavio Briatore (68)!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Germany's next Topmodel-Moderatorin jetzt einen Schnappschuss in Schwarz-Weiß. Mit einem breiten Grinsen blickt die 45-Jährige in die Kamera – und genauso happy strahlt auch ihr Verflossener Flavio Briatore in Richtung Linse. An der Seite lässt sich zudem noch eine weitere Person erahnen – vermutlich das gemeinsame Töchterchen Leni, die aus der Beziehung von Heidi und dem italienischen Geschäftsmann stammt. Die Fans der Bergisch Gladbacherin sind jedenfalls begeistert von dem kleinen Familienfoto: Mit zahlreichen Herz-Emojis und lieben Komplimenten loben sie das Trio.

Aber ist Heidis Neuer ebenso glücklich über das unverhoffte Treffen der beiden? Vermutlich hat sich Tom an Situationen wie diese bereits gewöhnt. Schließlich trifft die Modelmama auch ihren Ex-Mann Seal (55) durch ihre gemeinsamen Kids noch immer regelmäßig.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Ocean Resort Casino Heidi Klum, Model

Larry Busacca / Getty Images Seal und Heidi Klum, 2011

