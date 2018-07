Es ist schon ein halbes Jahr her! Im Februar dieses Jahres brachte Kylie Jenner (20) ihre Tochter zur Welt. Seitdem ist die kleine Stormi bereits ordentlich gewachsen – kürzlich unternahm sie sogar erste Krabbelversuche! Bei diesen schnellen Fortschritten kommt die junge Mama schon gar nicht mehr mit: Jetzt berichtete Kylie ihren Fans, dass sie es kaum fassen kann, wie alt Stormi schon ist!

Via Kurznachrichtendienst Twitter äußerte die Make-up-Mogulin nun ihr Erstaunen: "In sechs Tagen wird Stormi schon sechs Monate alt sein. Wie konnte das nur passieren?", schrieb Kylie am Freitag. Die 20-Jährige fragt sich auch, ob es nur ihr so vorkommt: "Sagt mal ihr Mütter, wachsen eure Babys auch so schnell wie meins?" Viele Fans versuchten daraufhin, die Beauty zu beruhigen: "Das wird besser mit der Zeit, am Anfang ist es am Schlimmsten mit den Kleinen", kommentierte eine Userin den Beitrag.

Auch ihre Halbschwester Khloe (34) kämpft aktuell mit dem gleichen Problem. Obwohl ihre Tochter True demnächst erst vier Monate alt wird, vergeht ihr die Zeit viel zu schnell. Könnt ihr die Mamis verstehen? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi im März 2018

Anzeige

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de