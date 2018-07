Khloe Kardashian (34) schaut nostalgisch zurück! Anfang April brachte die Reality-Beauty ihre kleine Tochter True Thompson zur Welt und seitdem ist ihr erstes Kind der Mittelpunkt in ihrem Leben. Auf putzigen Bildern präsentiert der TV-Star seinen Followern nun stolz, wie prächtig sich das Baby-Girl derzeit entwickelt. True ist über drei Monate alt, kommt in die erste Lallphase und sollte demnächst anfangen zu krabbeln – für Mama Khloe könnte das alles etwas langsamer gehen!

Laut Meinung der Blondine wachse ihr Liebling "viel zu schnell". Das verriet sie am Montag einem Paparazzo in Los Angeles, wie TMZ berichtete. Bei dem Aufeinandertreffen mit dem Fotografen verließ die 34-Jährige gerade ein Restaurant – an der Seite von Trues Daddy Tristan Thompson (27). Über der Beziehung zu dem NBA-Star schwebten in den vergangenen Monaten dicke Wolken, denn der Sportler hatte seine Liebste während der Schwangerschaft mit mehreren Frauen betrogen. Mittlerweile soll Khloe dem Basketballer aber verziehen haben. Gemeinsam wollen sie angeblich versuchen, für ihre gemeinsame Tochter eine Familie zu sein.

Und das scheint auch richtig gut zu klappen: Auf ihren Social-Media-Kanälen filmen sich die Eltern des Öfteren gegenseitig beim verschmusten Kuscheln mit True.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

Anzeige

Snapchat/tristanthompson True und Tristan Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de