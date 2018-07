Bei den Kardashian-Schwestern kann man gar nicht so schnell gucken, wie sie ihre Frisuren wechseln! Die exzentrische Reality-TV-Familie ist neben dem großen Fernseherfolg mit Keeping up with the Kardashians besonders für ihre ausgefallenen Styles bekannt. So wechselte besonders Kim (37) ihren Haarschnitt im vergangenen Jahr von superlang zum Bobschnitt, über rosa zu blond zu schwarz. Jetzt trägt die dreifache Mama die Mähne wieder kurz – und ahmt damit ihre jüngere Schwester Khloe (34) nach!

In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die Kurven-Queen nun stolz mit ihrem frischen Cut – und dürfte damit die Fans des Unternehmer-Clans zum Schmunzeln bringen! Denn erst vor wenigen Tagen zeigte sich ihre jüngere Sis Khloe mit der gleichen Frisur. Die deutliche Ähnlichkeit nehmen die beiden Frauen jedoch mit Humor und tanzen in einem späteren Clip sogar gemeinsam in Kims Story.

Der Twin-Look mit einer ihrer Schwestern ist bei Kim keine Seltenheit: So ähnelte die 37-Jährige zuletzt besonders ihrer jüngsten Sis Kylie Jenner (20), zeigte jedoch auch immer wieder Gemeinsamkeiten mit ihrer ältesten Sis Kourtney (39). Wem steht der Bob-Schnitt eurer Meinung nach besser: Khloe oder Kim? Stimmt unten ab.

Instagram / khloekardashian Reality-TV-Star Khloe Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloe Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de