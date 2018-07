Charlie Lenehan kann sein Glück noch gar nicht fassen! Erst im Sommer 2017 verkündete der Bars and Melody-Sänger, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat. Die Beziehung sei mit seinem stressigen Berufsalltag einfach nicht vereinbar gewesen. Doch nun wagt der Musiker einen neuen Versuch in Sachen Liebe: Er hat sich Hals über Kopf verknallt – und zwar in eine ziemlich bekannte Netz-Beauty!

Schon seit einigen Wochen munkelten Charlies Fans, dass er erneut in festen Händen sein könnte. Immer wieder tauchte auf den Social-Media-Fotos des 19-Jährigen ein brünettes Mädchen auf. Nun stellt sich heraus, dass die Follower des Briten mit ihrer Vermutung tatsächlich richtig lagen: Der Chartstürmer machte sein Liebesglück mit der Schweizerin Ana Lisa Kohler nun nämlich offiziell. "Danke, dass du mir ein neues Licht gezeigt hast. Du hast mich zu einem viel besseren Menschen gemacht. Dafür werde ich dir nie genug danken können. Danke, dass du du bist. Danke, dass du an mich glaubst. Und danke, dass du mich glücklich machst. Mit dir fühle ich mich einfach vollständig", lauteten seine eindeutigen Worte auf Instagram, die er mit einem romantischen Kuschelfoto unterstrich.

Charlies Freundin dürfte aufmerksamen Social-Media-Nutzern bereits bekannt vorkommen: Ana Lisa treibt sich nicht nur auf YouTube und Instagram herum, sondern hat sich vor allem auf Musical.ly eine treue Community aufgebaut. Auf der Plattform schauen sich 1,1 Millionen Fans regelmäßig ihre Clips an.

Instagram / realcharlielenehan Charlie Lenehan und Ana Lisa Kohler

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler, Musical.ly-Star

Cinamon Red / WENN.com Charlie und Leo von Bars and Melody bei den Videodays in Köln

