So sehr haben sich die BGT-Stars Bars and Melody verändert

Die musikalischen Talente Bars and Melody, bestehend aus Leondre Devries (24) und Charlie Lenehan (26), tauchten erstmals 2014 in der britischen Talentshow "Britain's Got Talent" auf und wurden schlagartig bekannt. Damals waren sie Teenager mit einem großen Herzen für Musik, die mit ihrem Anti-Mobbing-Song "Hopeful" alle vier Juroren beeindruckten, darunter auch den schwer zu beeindruckenden Simon Cowell (65). Sie schafften es in die Finalrunde und belegten den dritten Platz.

Fast ein Jahrzehnt später stehen die beiden jungen Männer aktuell noch einmal gemeinsam auf der Bühne, bevor sie sich laut OK! nach ihrer letzten Welt-Tournee endgültig trennen. In den Jahren nach ihrem Durchbruch haben sich Leondre und Charlie stark weiterentwickelt und sind erwachsen geworden. Leondre, bekannt als "Bars", hat sich äußerlich verändert und präsentiert stolz seine muskulöse Statur auf Social Media. Er fällt außerdem durch seine Experimentierfreude mit verschiedenen Frisuren auf. Charlie, bekannt als "Melody", ist mittlerweile Vater geworden und trägt zahlreiche Tattoos, die seinen Körper schmücken.

Die Geschichte von Bars and Melody begann, als sich die beiden Musiker auf Facebook kennenlernten und beschlossen, ihre Liebe zur Musik in einem gemeinsamen Projekt zu vereinen. Ihr erster großer Auftritt in "Britain's Got Talent" bescherte ihnen nicht nur eine breite Anhängerschaft, sondern veränderte auch ihr Leben. Ihre frische und authentische Performance löste bei den Zuschauern eine Welle der Begeisterung aus, die ihnen den prestigeträchtigen goldenen Buzzer einbrachte.

Charlie Lenehan von Bars and Melody, 2024

Leondre Devries von Bars and Melody, 2024

