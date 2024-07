"Letztes Abenteuer": Bars and Melody kündigen Auflösung an!

Sie leiten das Ende einer Ära ein: Vor genau zehn Jahren sind Leondre Devries (23) und Charlie Lenehan (25) durch "Britain's Got Talent" als das Duo Bars and Melody berühmt geworden. Seitdem haben sie gemeinsam drei Alben herausgebracht und unzählige Fans überall auf der Welt für sich gewonnen. Doch das werden die beiden Briten nun hinter sich lassen: Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account teilen die ehemaligen Musiker nun ein Video mit einer ganz besonderen Ankündigung. "Es war eine unglaubliche Reise, und wir sind dankbar, dass wir sie mit euch teilen durften. Aber jetzt ist es Zeit für ein letztes gemeinsames Abenteuer. Wir möchten uns bei euch für all die Liebe und Unterstützung über die Jahre hinweg bedanken, ihr seid die besten Fans, die man sich wünschen kann", lauten ihre Worte. Im September werden sie eine allerletzte gemeinsame Tour durchführen, dann wird sich das Duo trennen.

Seitdem sie Teenager waren, haben Charlie und Leondre zusammen Musik gemacht. Um ihre Erfolge gebührlich zu feiern, soll ihre Abschiedstour etwas ganz Besonderes werden. "Lasst uns diese letzte Tour zu etwas Bemerkenswertem machen, damit wir uns ein Leben lang daran erinnern können", wünschen sie sich von ihren Fans. Die Fans der Band fluten sofort die Kommentare. "Ich heule, Alter", schreibt einer, während andere Supporter meinen: "Ihr seid so weit gekommen und könnt so unglaublich stolz auf euch sein!" und "Meine Kinder werden eines Tages von mir alles über euch hören. Ich liebe euch so sehr!" Doch auch die traurigsten Fans wünschen ihren Idolen nur das Beste: "Danke für alles. Hoffentlich bringt uns das allen etwas Neues und Aufregendes!"

Im Jahr 2014 kamen Charlie und Leondre gleich nach ihrer Audition in der Show ins Halbfinale – Simon Cowell (64) hatte für sie den goldenen Buzzer gedrückt. Obwohl sie die Show nicht gewannen, bot Simon ihnen trotzdem einen Plattenvertrag an. Im Laufe ihrer Karriere arbeiteten sie mit verschiedenen Künstlern zusammen, so auch zum Beispiel Mike Singer (24) und Die Lochis. Vor zwei Jahren durfte Charlie sich auch privat über tolle Nachrichten freuen: Der Musiker ist Vater einer kleinen Tochter geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / barsandmelody Bars and Melody, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / realcharlielenehan Charlie Lenehan und seine Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Bars and Melody sich auflösen wollen? War doch irgendwie absehbar nach so langer Zeit. Das kommt für mich komplett überraschend! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de