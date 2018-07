Auch Julia Jasmin Rühle (31) schaut Das Sommerhaus der Stars! Ihre Fans kennen die TV-Darstellerin aus ihrer Zeit bei Berlin - Tag & Nacht vermutlich eher unter ihrem Alias JJ Sexy. Nach ihrem Ausstieg bei der Serie sieht sich die Schauspielerin Reality-Shows inzwischen lieber von der heimischen Couch aus an. Im Interview mit Promiflash verriet sie nun, wer ihr diesjähriger Favorit im Sommerhaus ist: Julia ist ein großer Fan von Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26)!

Das junge Pärchen ist in der aktuellen Staffel ihr persönlicher Liebling. Vor allem von Stephanie ist Julia total begeistert: "Sie lästert nicht, bleibt ziemlich neutral und sie ist sehr authentisch!", schwärmte der Reality-Star gegenüber Promiflash. Auch mit ihrem Aussehen kann die 24-Jährige bei ihrer Kollegin punkten: "Sie ist einfach zuckersüß, so megahübsch!"

Ob sich Julias Lieblings-Couple im Sommerhaus halten kann? Jede Woche muss sich ein Paar aus der Wohngemeinschaft verabschieden: Bert Wollersheim (67) und seine Ex Bobby Anne (48) mussten in der vergangenen Folge den Anfang machen. Findet ihr Stephanie und Julian auch so klasse? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

MG RTL D / Stefan Menne Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars" 2018

Instagram / juliajasmin_aka_jj Julia Jasmin Rühle alias JJ Sexy

MG RTL D / Stefan Menne Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Teilnehmer der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars"

