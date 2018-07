Sie haben die Chance auf den Sommerhaus der Stars-Sieg verspielt! In der dritten Woche der Realityshow war es endlich so weit: Nachdem es in den vergangenen Folgen schon heftig zwischen den Stars geknallt hatte, wurden die ersten Turteltauben von ihren Konkurrenten vor die Tür des TV-Ferienlagers gesetzt. Der Exit kam nicht gerade überraschend: Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) mussten sich geschlagen geben!

Bert und Bobby gerieten bei dem Wettbewerb nicht nur mit ihren Gegnern aneinander: Das TV-Projekt stellte auch die Beziehung der beiden gehörig auf die Probe. Immer wieder stritten sie sich so sehr, dass die Countrysängerin zwischenzeitlich sogar damit drohte, die Pufflegende noch während der Sendung zu verlassen. Zwar raufte sich das Duo wieder zusammen, für den Titel "Promipaar des Jahres" hat es dann aber doch nicht gereicht. Nachdem bei der Abstimmung Gleichstand zwischen den beiden und Jens (48) und Daniela Büchner (40) herrschte, entschieden die Spielergebnisse. Da zogen Bert und Bobby Anne schließlich den Kürzeren!



Damit bewiesen die übrigen Sommerhaus-Promis ein ziemlich gutes Näschen: Nur wenige Wochen nach den Dreharbeiten stellte sich heraus, dass Bert und Bobby tatsächlich einfach nicht zusammenpassen. Sie zogen nach der Show einen Schlussstrich unter ihre Beziehung und trennten sich. Seid ihr mit dem Rauswurf zufrieden? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bobby Anne Baker und Bert Wollersheim

MG RTL D Die Bewohner von "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D / Max Kohr Bobby Anne Baker und Bert Wollersheim

