Wer muss nach Bert Wollersheim (67) und seiner Bobby (48) die Villa verlassen? Seit vier Wochen streiten, lästern und weinen die Promis in der Sommerhaus der Stars-WG. Dabei haben die verliebenden sieben Pärchen ihr Ziel klar vor Augen: das Preisgeld mit nach Hause nehmen! Dafür geben Micaela Schäfer (34) und Co. auch wirklich alles – inklusive Zungenspielchen, Penis-Talk und ausgefahrenen Krallen. Aber für wen reicht es heute Abend nicht?

In den letzten drei Folgen strapazierte vor allem ein Paar die Nerven der restlichen WG-Bewohner: Daniela (40) und Jens Büchner (48)! Für ihr Prahl-Gehabe und ihre ständigen Lästereien kassierten sie am vergangenen Montag prompt die Quittung: Bei der Nominierung herrschte zwischen dem Malle-Couple und dem ausgeschiedenen Bert Gleichstand – nur die Spielergebnisse retteten die beiden vor dem Show-Aus. Ob sie die angeknackste Stimmung wirklich noch retten können? Für Patrick Schöpf (49) und Shawne Fielding (49) steht im RTL-Interview fest: "Wir wollen die Büchners jetzt raus aus dem Haus haben!"

Aktuell könnte es für Daniela und Jens also eine unlösbare Aufgabe sein. Aber auch die anderen Pärchen sind am Ende ihrer Kräfte. In der letzten Wochen hing bei Bauer sucht Frau-Uwe (48) und seiner Iris (50) der Haussegen schief, die Love Island-Turteltauben Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) schluchzen bittere Tränen der Enttäuschung und auch Nacktschnecke Micaela Schäfer und ihr Felix sowie Patrica Blanco und ihr Freund Nico (28) kämpften gegen die ein oder andere Beziehungskrise. Nur bei Frank Fussbroich (50) und seiner Elke (51) zogen keine dunklen Wolken am Liebeshimmel auf. Was sagt ihr: Wer soll heute die Villa verlassen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Max Kohr Jens und Daniela Bücher, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Micaela Schäfer und Felix Steiner, "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Julian und Stephanie, "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de