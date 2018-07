Für Herzogin Meghan (36) steht bald ein ganz besonderer Tag an: Am 4. August ist ihr erster Geburtstag als Mitglied der englischen Königsfamilie. Doch statt eines rauschenden Festes erwartet die ehemalige Suits-Darstellerin etwas ganz anderes. Sie wird gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (33) die Hochzeit eines seiner besten Freunde, Charlie Van Straubenzee, besuchen. Doch bedeutet das für Meghan automatisch, dass sie ihren Geburtstag gar nicht feiern kann?

Noch im vergangenen Jahr überraschte Harry seine Liebste an ihrem Ehrentag mit einer romantischen Pärchen-Safari in Afrika. In diesem Jahr wird es weniger exotisch und außergewöhnlich zugehen. Der Hoffotograf Tim Rooke gab auf Twitter Aufschluss über die Pläne des Paares am 4. August: "Leider werde ich die Hochzeit von Charlie Van Straubenzee und Daisy Jenks verpassen, wo Prinz Harry am 4. August Trauzeuge sein wird." Der Fotograf selbst ist zu diesem Zeitpunkt nämlich im Urlaub. Damit ist schon einmal klar, dass sich der Rotschopf und seine Frau an ihrem Geburtstag in heimischen Gefilden aufhalten und offenbar auch keine gesonderte Party veranstalten.

Das holt die 36-Jährige aber möglicherweise nach. Laut The Sun wolle Meghan eine kleine Feier im familiären Rahmen im Kensington Palast abhalten und ihren 37. Geburtstag ganz unspektakulär zelebrieren. Für Harry und seinen Freund nimmt sie diese kleine Verzögerung sicher gern in Kauf.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Nelson Mandela Centenary Exhibition

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan

Clodagh Kilcoyne - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Irlandbesuch 2018

