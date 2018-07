Gute Zeiten für Felix van Deventer (22)! Der GZSZ-Schauspieler, der in der Serie in die Rolle des spritzigen DJs Jonas Seefeld schlüpft, hat wieder allen Grund zur Freude. Erst vergangenes Jahr gab der gebürtige Hamburger die Trennung von seiner On-Off-Flamme Vivien Radigk bekannt – kein einfacher Schritt für den Blondschopf, der den Liebeskummer zunächst verkraften musste. Jetzt bringt eine neue Dame in seinem Leben sein Herz ordentlich zum Flattern: Felix ist frisch verliebt!

Antje heißt die Blondine aus Potsdam, die dem TV-Darsteller offenbar gehörig den Kopf verdreht hat. Auf Instagram postete sie ein romantisches Pärchen-Pic, auf dem sich die Verliebten beherzt küssen. "Meine Liebe", lauteten die verheißungsvollen Zeilen zum Schnappschuss – Herz-Emoji inklusive. Wo der 22-Jährige die Herzdame an seiner Seite wohl aufgegabelt hat und wie lange sie bereits zusammen sind, ist bisher noch nicht bekannt.

In Sachen Liebesglück steht der Schauspieler seinen Kollegen am Set jedenfalls um nichts mehr nach. Während Chryssanthi Kavazi bis über beide Ohren in den Ex-Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck (40) verknallt ist und kürzlich ihren Junggesellinnenabschied auf Mallorca feierte, sind auch Jörn Schlönvoigt (31) und seine Liebste Hanna Weig (22) seit vergangenem Wochenende ganz offiziell Mann und Frau.

Instagram / aaaaaaaanniii Antje, Freundin von Schauspieler Felix van Deventer

Cinamon Red/WENN.com Felix van Deventer, GZSZ-Star

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre Mädels an ihrem JGA

