Läuten bald die Hochzeitsglocken bei Gina Rodriguez (34)? Die Beauty spielt in der Erfolgssoap Jane The Virgin die Rolle der romantikvernarrten Jane Villanueva. In der Serie hat die Spanierin mit einem komplizierten Liebesdreieck zu kämpfen – doch im echten Leben läuft alles rund bei der Schauspielerin. Sie und ihr Langzeitfreund Joe LoCicero haben nun anscheinend sogar einen großen Schritt in Richtung Zukunftsplanung getan: Trägt Gina auf ihrem aktuellen Social-Media-Foto etwa einen Verlobungsring?

Das fragten sich ihre aufmerksamen Instagram-Follower, die das Bild stutzig gemacht hatte: Ein riesiger Klunker ziert Ginas linken Ringfinger – hat Joe seiner Liebsten wirklich einen Antrag gemacht? Ihr freudiges Strahlen auf dem Pic überzeugte zumindest ihre Follower restlos: "Oh mein Gott! Schaut euch diesen Diamanten an! Sie sind verlobt!", "Endlich werden sie heiraten", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare.

Für den Kniefall hätte Joe jedenfalls einen wunderbaren Anlass gewählt: Zurzeit befinden sich die beiden Turteltauben im tropischen Sommerurlaub. Gina feierte am Montag ihren 34. Geburtstag – und postete am gleichen Tag den besagten Schnappschuss! Glaubt ihr, die beiden haben sich während der Reise verlobt? Stimmt ab!

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez und ihr Freund Joe LoCicero

Kevork Djansezian/Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez bei den Oscars, März 2018

Christopher Polk/Getty Images for JumpLine "Jane The Virgin"-Star Gina Rodriguez bei einer Veranstaltung in Beverly Hills

