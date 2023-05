Gina Rodriguez erlitt Hüftverletzung bei Geburt ihres Sohnes

Das muss wehgetan haben! Gina Rodriguez (38) und ihr Partner Joe LoCicero bekamen vor wenigen Wochen Familienzuwachs: Das erste Kind der Schauspielerin erblickte Ende März das Licht der Welt und hört auf den Namen Charlie Ray. Die Entbindung des kleinen Jungen scheint für die Jane the Virgin-Darstellerin allerdings nicht ganz ohne gewesen zu sein: Gina zog sich bei der Geburt sogar eine Verletzung zu!

Im Interview mit US Weekly plaudert die 38-Jährige über ihre Erfahrungen im Kreißsaal. "Eine Geburt ist hart! [...] Meine Hüfte wurde während der Entbindung stark verletzt", schildert sie. Um sich davon zu erholen, habe sie wieder mit dem Sport angefangen: "Der Einstieg in eine Fitness-Routine hat mir geholfen, mich zu erholen und besser zu verstehen, wie ich in meinem neuen Körper nach der Geburt leben kann." Gina wolle sich aber nicht zu viel Druck machen, um ihren Body nicht zu überfordern: "Ich achte darauf, dass ich mich langsam in diesen neuen [...] Körper einfühle."

Die erste Zeit mit ihrem kleinen Schatz genießt die Neu-Mama sehr. Wie sie im Gespräch mit People erklärt, entwickelt sich Charlie auch super: "Ich fühle mich wie im Himmel der Neugeborenen, ehrlich. [...] Er fängt an zu kichern. Jeder Tag ist etwas Neues. Ich schwöre, manchmal macht er ein Nickerchen und wacht auf und es gibt etwas Neues und man ist einfach überwältigt."

Anzeige

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez im April 2023

Anzeige

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez

Anzeige

Instagram / hereisgina Joe LoCicero und Gina Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de