Gina Rodriguez ist sich unsicher über ein zweites Kind

Gina Rodriguez (40), bekannt aus der Serie Jane the Virgin, sprach kürzlich in einem exklusiven Interview mit People offen über ihr Leben als Mutter und ihre Bedenken, ein weiteres Kind zu bekommen. Mit ihrem Ehemann Joe LoCicero hat die Schauspielerin den fast zweijährigen Sohn Charlie, und sie betont, wie "verliebt" sie in ihren kleinen Jungen ist. Gleichzeitig gibt Gina zu, dass sie sich Sorgen macht, ob sie einem zweiten Kind dieselbe Aufmerksamkeit schenken könnte, die Charlie bisher erhält. "Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht jederzeit für ihn da bin", erklärte sie. Trotzdem steht für das Paar aktuell das Bewusstsein im Vordergrund, ihrem Sohn ein glückliches und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.

Im Gespräch schwärmte Gina von Charlies bemerkenswertem Kommunikationsvermögen, da er sich bereits mit vollständigen Sätzen ausdrücken kann und deutlich macht, was er möchte. Gina beschreibt das Muttersein als eine Lernerfahrung: "Ich bringe ihm nichts bei, er bringt mir alles bei." Ihre enge Verbindung zu ihm gehe so weit, dass sie scherzhaft sagt, sie müssten auseinandergerissen werden, da sie sogar weiterhin stillt und praktisch "unzertrennlich" mit ihm sei. Über ihre Erziehungsmethoden erzählt sie, dass sie Charlies Emotionen bewusst Raum gibt und es vermeidet, ihm immer nur positive Gefühle vorzuschreiben. Für Gina gehört es dazu, auch schwierige Momente durchzustehen, damit beide daraus lernen können.

Gina und Joe entschieden sich bewusst gegen Unterstützung von Nannys oder externer Kinderbetreuung, was bedeutet, dass sie jeden Abend ihren Sohn selbst ins Bett bringen. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass ihre Bindung zu Charlie so stark ist, dass selbst die Großeltern den Jungen nicht zu Bett bringen können. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 genießen Gina und Joe das Familienleben in vollen Zügen, wobei Gina wiederholt betont hat, wie sehr sie das Muttersein erfüllt. In einem früheren Interview scherzte sie: "Ab 19 Uhr bin ich kein Mensch mehr – ich bin nur noch das Kissen meines Babys."

