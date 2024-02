Seltene Fotos: Gina Rodriguez ist mit Baby Charlie unterwegs

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Im März 2023 durften die Schauspielerin Gina Rodriguez (39) und ihr Ehemann Joe LoCicero einen Sohn namens Charlie auf der Welt begrüßen. Ihren Sprössling hält die Jane the Virgin-Darstellerin überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Nun gibt es neue Aufnahmen, auf denen Gina gemeinsam mit Charlie und Joe in New York City unterwegs ist!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, kommt die Familie bei dem Set der Talkshow "Sherri" an. Lächelnd hält Gina, die ein schickes Outfit, bestehend aus einem schwarzen Kleid, einem dunklen Mantel und High Heels trägt, Charlie auf dem Arm. Ihr Mann Joe läuft den beiden hinterher, während er die Jacke seines Sohnes trägt. Charlie scheinen die Kameras nicht ganz geheuer zu sein – skeptisch schaut der Kleine in die Linse.

In ihrer Rolle als Mama geht Gina voll auf. "Ich fühle mich wie im Himmel der Neugeborenen, ehrlich", erklärte sie in einem Interview mit People. "Jeder Tag ist etwas Neues. Ich schwöre, manchmal macht er ein Nickerchen und wacht auf und es gibt etwas Neues und man ist einfach überwältigt", fuhr der TV-Star fort.

