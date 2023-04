Einen Monat nach Geburt: Gina Rodriguez verrät Babynamen!

Gina Rodriguez (38) stellt endlich ihren Nachwuchs vor. Ende März gab die Schauspielerin in einem Statement durch ihr Management bekannt, dass ihr erstes Baby auf die Welt gekommen ist. Dabei wurde auch direkt das Geschlecht enthüllt: Zusammen mit ihrem Partner Joe LoCicero bekam sie einen Jungen. Nun meldet sie sich nach der Geburt zu Wort – und dabei verrät Gina auch gleich den Namen ihres Sohnes.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Gina ihre drei Lieblingsdinge. "Meine drei Favoriten, mein Baby Charlie, 'Not Dead Yet' und wieder tanzen", freut sie die 38-Jährige. Damit macht sie offiziell, auf welchen Namen ihr Baby hört: Charlie. Gleichzeitig gibt sie auch einen kleinen Einblick in ihren Mama-Alltag. Bei ihrem Tanzunterricht ist Baby Charlie mit dabei und schaukelt in der Trage zu den Rhythmen von Mamas Tanzschritten. Dabei beweist Gina auch, dass sie multitaskingfähig ist: Während sie das Tanzbein schwingt, stillt sie ihren Nachwuchs.

Auf die Geburt von Charlie hatten sich Gina und ihr Mann bestens vorbereitet. Der frischgebackene Papa hatte nämlich die Entscheidung getroffen, einen wichtigen Beitrag zur Geburt zu leisten. Die Jane the Virgin-Darstellerin hatte "Entertainment Tonight" offenbart, dass ihr Liebster eine Ausbildung zum Geburtsbegleiter absolvierte: "Er ist eindeutig die bessere Hälfte. Ich hoffe, dass er einfach da reingeht und unser Baby rausholt."

Getty Images Gina Rodriguez im Dezember 2022

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez, Dezember 2022

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez und ihr Ehemann Joe LoCicero

