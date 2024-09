"Süße Seele": Gina Rodriguez schwärmt von Ex-Co-Star Justin

Gina Rodriguez (40) und Justin Baldoni (40), die Stars der beliebten Serie Jane the Virgin, bewiesen kürzlich erneut, wie eng sie immer noch miteinander verbunden sind. Zehn Jahre nach dem Start der Show, die 2014 Premiere feierte, beschrieb Gina ihren ehemaligen Serienpartner Justin als ihren "Bruder für immer". Im Gespräch mit People sagte die Schauspielerin: "Justin ist eine süße Seele. Dieser Kerl, das ist mein Bruder für immer und ewig." Trotz ihres vollen Terminkalenders stünden die beiden bis heute in regelmäßigem Kontakt.

In einem exklusiven Interview gab Gina zu, dass sie von allen Co-Stars am meisten mit Justin in Verbindung stehe, obwohl sie sich auch mit Yael Groblas und Brett Dier (34) regelmäßig austausche. Das emotionale Band, das am Set von "Jane the Virgin" entstand sei, bestehe bis heute. Das zeigen unter anderem auch die vielen Interaktionen der beiden in den sozialen Medien: Vergangenen Monat teilten beide Stars Erinnerungen zum fünfjährigen Jubiläum des Serienfinales. Justin schrieb auf Instagram: "Ich kann nicht glauben, dass es schon fünf Jahre her ist" woraufhin Gina seinen Post in ihrer Story teilte und kommentierte: "Ich vermisse dieses Leben."

Gina, die inzwischen die neue Spielshow "Lucky 13" zusammen mit Shaquille O'Neal (52) moderiert, sprach auch über ihre nostalgischen Gefühle in Bezug auf die Serie. "Ich fühle mich alt. Das erste, was mir einfällt, wenn ich an den Start von 'Jane the Virgin' denke, ist, dass ich eine Reunion will," gestand sie. Gina, die 2015 für ihre Rolle in der Serie einen Golden Globe gewann, betonte außerdem die Einzigartigkeit der Show: Jeder Moment sei damals perfekt gewesen, selbst die schwierigen Momente.

Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni, Gina Rodriguez und Brett Dier, "Jane the Virgin"-Darsteller

