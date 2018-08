Seit vergangenem Donnerstag laufen wieder die kurvigen Schönheiten von Curvy Supermodel über den Laufsteg. Unter den kritischen Augen der Juroren Angelina Kirsch (30), Jana Ina Zarrella (41), Jan Kralitschka (42) und Oliver Tienken beweisen sich 50 Modelanwärterinnen beim Casting in Düsseldorf. Besonders ins Auge fiel Kandidatin Natalia. Durch ihre quirlige Art punktet sie vor allem bei Angelina – doch aufmerksamen Fans dürfte eines auffallen: Natalia erinnert ziemlich an GNTM-Girl Klaudia Giez (21)!

Bereits mit ihrem ersten Auftritt überraschte die Masterstudentin einfach alle mit ihrem lockeren Walk. Aber Moment mal, irgendjemandem ähnelt doch diese etwas verrückte Art – genau, Klaudia mit K. Die Twitter-Gemeinde sah diese verblüffende Ähnlichkeit mit der ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sofort. "Ich habe bei Natalia die größten Klaudia mit K-Flashbacks" oder "Natalia ist die Klaudia mit K von 'Curvy Supermodel'", schrieben zwei User auf der Social-Media-Plattform.

Doch nicht jeder war von Anfang an von dem aufgeschlossenen Wesen der Österreicherin so beeindruckt. "Ich kann nicht verstehen, dass manche Mädchen – die kommen raus und es wirkt alles ein bisschen clownig", urteilte Oliver zu Beginn. Jedoch bekam die 25-Jährige eine zweite Chance und überzeugte damit am Ende die gesamte Jury.

Neue Folgen von "Curvy Supermodel" donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.

Becher/WENN.com Klaudia Giez bei der Fashion-Show von Ernsting's family

Instagram / natalia_malgorzata Natalia, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

Curvy Supermodel, RTL II Natalia, "Curvy Supermodel"-Kandidatin 2018

