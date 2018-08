Bei Grey's Anatomy sprühen die Funken – und das gewaltig! Affären, heiße Nächte im Bereitschaftsraum und leidenschaftliche Beziehungen sind im Grey Sloan Memorial Hospital nicht mehr wegzudenken und gehören wie spektakuläre Operationen einfach dazu. Eine Liebelei kommt bei vielen Fans allerdings gar nicht gut an: Jackson Avery (Jesse Williams, 36) und Maggie Pierce (Kelly McCreary, 36) kommen sich immer näher und haben sich nun sogar zum ersten Mal geküsst. Eine aufregende Liebesgeschichte, die von einigen Zuschauern strikt abgelehnt wird. Der Grund: Die Story ist ihnen zu in­zes­tu­ös!

Wie eingefleischte Serien-Fans wissen werden: Jackson und Maggie sind durch die Hochzeit ihrer Eltern Stiefgeschwister. Dieser Umstand ist vor allem den amerikanischen Zuschauern ein Dorn im Auge. "Das ist wie Inzest. Sie sind zwar nicht blutsverwandt, aber ihre Eltern sind verheiratet", "Ehrlich gesagt, bei dieser Maggie-Jackson-Sache wird mir übel. Ich verabscheue jede Form von Inzest" und "Durch die Hochzeit sind sie politisch gesehen Stiefbruder und Stiefschwester. Also ja, moralisch gesehen ist das Inzest", lauten ein paar der kritischen Kommentare auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie. Andere User können diese Ansicht nicht nachvollziehen, sind aber trotzdem gegen eine Verbindung der beiden Charaktere. Die Chemie passe einfach nicht und Jackson solle unbedingt wieder mit seiner Ex-Frau April (Sarah Drew, 37) zusammenkommen.

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Schauspielerin Sarah Drew die Serie nach der 14. Staffel verlässt – und damit ein Happy End für Jackson und April in weite Ferne rückt – wurde Kollegin Kelly McCreary in den sozialen Medien böse angefeindet. Viele sahen in der neuen Beziehung den Grund für Sarahs Ausstieg. Die April Kepner-Darstellerin ermahnte daraufhin ihre Fans auf Twitter: "Schaut, ich weiß, dass diese Charaktere so viel für euch bedeuten [...]. Aber bitte hört auf, sie dafür zu attackieren, dass sie ihren Job macht."

