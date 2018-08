Nacktbilder mit Ü60 – genau damit überrascht jetzt Désirée Nick (61)! Die Theaterschauspielerin ist bekannt für ihr loses Mundwerk. Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin nennt die Dinge schamlos beim Namen und liebt es, mit ihren bissigen Aussagen zu provozieren. Andere sprachlos zu machen, liegt ihr einfach im Blut, ihre spitze Zunge braucht sie dafür aber nicht zwangsläufig: Désirée lässt alle verstummen – mit 61 Jahren ließ sie sämtliche Hüllen fallen!

Für Bild entledigte sich die Blondine nun jeglicher Klamotten und posierte wie ein Topmodel splitterfasernackt für die Kameras. Und das Ergebnis des luftigen Shootings kann sich absolut sehen lassen! Désirée strahlt – und setzt ihren Hammer-Body gekonnt in Szene! Dass der schon 61 Jahre auf dem Buckel hat, ist beim Anblick der sexy Pics kaum zu glauben. Mit ihrer freizügigen Aktion verfolgt die Kabarettistin übrigens ein besonderes Ziel – sie kämpft für mehr Toleranz! "Ab 60 plus ist noch lange nicht Schluss. Man kann auch mit 70 oder 80 gut aussehen", erklärte sie und richtete sich direkt an die Leser: "Was hat das Aussehen überhaupt mit Alter zu tun?"

Aktbilder von gestählten Topmodels findet die Ex-Dschungelcamp-Königin langweilig. "Zwischen 20 und 30 Nacktfotos zu machen, ist doch unspektakulär. Das ist genauso unspannend, wie das Gesicht einer 20-Jährigen, die Reklame für Antifaltencremes macht", gab Désirée zu bedenken. Sie wolle auch in Zukunft einfach das machen, wonach ihr der Sinn steht, egal ob nackt oder angezogen – ganz im Sinne ihrer selbstbewussten Vorbilder Jane Fonda (80), Helen Mirren (73) und Judi Dench (83).

Sascha Steinbach/Getty Images Désirée Nick, TV-Star

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick

Anzeige

Sean Gallup / Getty Images Désirée Nick bei der "Ein Herz für Kinder"-Charity Gala 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de