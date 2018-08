Erste Details von Sila Sahin (32)! Die einstige GZSZ-Darstellerin wurde Mitte Juli zum ersten Mal Mama. Ihren kleinen Sohnemann hielt Sila bisher aus der Öffentlichkeit raus und auch Papa Samuel Radlinger (25) ließ sich nicht zu einem Baby-Schnappschuss für Social Media hinreißen. Nach einer kurzen Netz-Pause beantwortet Sila nun endlich via Instagram einige Fragen ihrer Fans, die schon sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu ihrem Wonneproppen warten. So viel sei verraten: Familie Sahin-Radlinger geht es blendend, der Kleine hält seine Eltern ganz schön auf Trab und besonders Samuel geht in seiner neuen Rolle als Daddy so richtig auf.

