Sie ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland: Vanessa Mai (26) blickt für ihr junges Alter schon auf eine beachtliche Musikkarriere zurück. Schon seit 2012 erklimmt sie mit ihren Hits die Chartspitzen. Doch bei all den Erfolgen gerät oft in den Hintergrund, dass auch Vanessa Tiefen erlebt. In einem Interview gab sie jetzt ganz offen zu, wann sie sich nachts in den Schlaf weint.

Seit Juni 2017 ist die Sängerin mit ihrem Manager Andreas Ferber (33), dem Stiefsohn von Andrea Berg (52), glücklich verheiratet. Doch auch die Musikerin und ihr Mann haben nicht nur komplett harmonische Tage. "Es gibt auch heute Situationen, in denen ich nachts nicht schlafen kann, zum Beispiel wenn Andreas und ich eine Meinungsverschiedenheit haben. Mir raubt das dann immer den Schlaf", erzählte sie im Gespräch mit B.Z.

Die "Ich sterb für dich"-Interpretin hat aber ein ganz bestimmtes Rezept gegen Liebessorgen: "Weinen hat mir immer geholfen. Man muss alles rauslassen und dann versuchen weiterzumachen, auch wenn es einige Zeit dauern kann und man nächtelang weinen muss." Trotz gelegentlicher Diskussionen sei Andreas aber immer noch ihr Fallschirm.

Patrick Hoffmann/WENN.com Vanessa Mai und Andreas Ferber bei der Goldenen Henne 2015

Becher/WENN.com Vanessa Mai in der TV-Show "Die Schlager des Jahres 2017"

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

