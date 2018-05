Wie schlägt sich Vanessa Mai (26) als Ehefrau? Im Juni wird die Sängerin gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Ferber ihren ersten Hochzeitstag feiern. Ganz heimlich gab sie dem Manager im vergangenen Jahr das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits vier Jahre ein Paar und kennen sich daher in und auswendig. Hat sich durch die Heirat trotzdem etwas verändert?

Auch wenn ihre Trauung mittlerweile fast ein Jahr zurückliegt, hat sich Vanessa noch nicht so richtig daran gewöhnt, verheiratet zu sein. In einem Gala-Interview zieht sie wenige Wochen vor ihrem ersten Hochzeitstag ein ganz persönliches Ehefazit: "Die Zusammengehörigkeit fühlt sich durch die Ehe doller an. Ich fremdele aber mit den Begriffen 'Mann' und 'Frau'. Wenn ich zum Beispiel sage: 'Mein Mann kommt gleich' – das finde ich komisch", gibt die Musikerin ganz offen zu.

Daher hat Vanessa auch noch keine konkreten Pläne für das Ehejubiläum geschmiedet. "Ich glaube, ich habe da einen Termin. Aber Andis Mutter Christa hat uns zur Hochzeit eine Kerze geschenkt, die man an diesem Tag anzündet. Das werden wir ganz sicher machen", verrät die 26-Jährige ihre ersten romantischen Ideen. Ihr Liebster hat für diesen beruflichen Stress zum Glück größtes Verständnis: Andreas ist nicht nur Vanessas Manager, sondern auch der Stiefsohn von Schlagerkönigin Andrea Berg (52).

WENN.com Vanessa Mai bei der ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

Hannes Magerstaedt/Getty Images Vanessa Mai, Andreas Ferber, Andrea Berg und Uli Ferber beim Oktoberfest 2016

WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

