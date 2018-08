Lady Gaga (32) ist zutiefst erschüttert! Am Mittwoch wurde ihr guter Freund Zombie Boy (✝32) leblos in seiner Wohnung gefunden – alles deutet auf Selbstmord hin. Das tätowierte Model, das mit bürgerlichem Namen Rick Genest hieß, soll gegen Depressionen und Angststörungen gekämpft haben. In einem emotionalen Twitter-Post nahm die Sängerin Abschied von ihm: "Der Selbstmord meines lieben Freundes Rick Genest alias Zombie Boy ist mehr als erschütternd!" Diese Freundschaft beruhte auf Gegenseitigkeit: 2014 schwärmte der Künstler in einem Promiflash-Interview von der Musikerin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

